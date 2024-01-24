Стало плохо, глядя на это: Маликов показал кадры с сыном от суррогатной матери

Певец побывал на первых соревнованиях с участием Марка. Дмитрий Маликов Petrov Sergey/news.ru/Global Look PressДмитрий Маликов редко показывает публике своего сына Марка, которого тайно выносила и родила суррогатная мать.
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