Коллаж Царьграда Скандал в соцсетях после ролика из школьного зала в Кабардино-Балкарии, где ряд присутствующих отказались вставать при звуке гимна России, набирает обороты.
Справка есть — воспитывайте: Под гимн России не встаёт даже полиция — мажор из Нальчика заговорил
Комментарии
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Наталия Агафонова
А когда он своего сынка 18 лет назначает министром, все уважение потерял… Рдна семья всей республикой правит.. Это что, нормально?!?
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8 час.
Наталия Агафонова
Бред какой-то! Они в каком государстве живут? И что в Москве думают, что Кадырову можно, а остальные « княжества» также не захотят? Как осточертело видеть, как вместо порядка сначала заискивание, а потом - подавление контры, причем опять за наш счет и нашей кровью!… Идиотизм!🙈😡🙉
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8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А почему у нас политики, чиновники говорят много о служению народу, но не хотят жить как простой народ. Можно стоять под гимн России, а потом приходить и брать откаты, взятки, саботировать решение проблем которые стоят в обществе. Хотя бы о наведении и выдворении пришлых. Так боролись с нми что за 3 месяца выдворили около 3тыс.чел., а ввезли более 3мил.чел. качество услуг ЖКХ падает, а цены растут, брали под контроль борщевой набор, а потом плюнули и понеслись цены галопом по России, индексируем пенсию на 800руб., а услуги ЖКХ возрастают на 1000руб., такая же ситуация и с зарплатами, работяге на 5т.руб поднимут, а "народным" избранникам на 100тыс. а в среднем по 52.5т.руб... Вот так и поживаем, зато все стоят под гимн чиновники с политиками, а народ вымирает... Так кому такая показуха нужна... Гимн обязывает жить не по понятиям, а по совести, любви, а не ненависти к своему народу, служить не ради личного обогащения а во славу и процветание России...
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3 час.
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