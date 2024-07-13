Справка есть — воспитывайте: Под гимн России не встаёт даже полиция — мажор из Нальчика заговорил

АНГЕЛ АНГЕЛ

А почему у нас политики, чиновники говорят много о служению народу, но не хотят жить как простой народ. Можно стоять под гимн России, а потом приходить и брать откаты, взятки, саботировать решение проблем которые стоят в обществе. Хотя бы о наведении и выдворении пришлых. Так боролись с нми что за 3 месяца выдворили около 3тыс.чел., а ввезли более 3мил.чел. качество услуг ЖКХ падает, а цены растут, брали под контроль борщевой набор, а потом плюнули и понеслись цены галопом по России, индексируем пенсию на 800руб., а услуги ЖКХ возрастают на 1000руб., такая же ситуация и с зарплатами, работяге на 5т.руб поднимут, а "народным" избранникам на 100тыс. а в среднем по 52.5т.руб... Вот так и поживаем, зато все стоят под гимн чиновники с политиками, а народ вымирает... Так кому такая показуха нужна... Гимн обязывает жить не по понятиям, а по совести, любви, а не ненависти к своему народу, служить не ради личного обогащения а во славу и процветание России...