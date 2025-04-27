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Лондон следит за действиями российских кораблей в водах Британии

Лондон следит за действиями российских кораблей в водах Британии

Корабли ВМФ Британии, базирующиеся в Плимуте и Портсмуте, были направлены на отслеживание российских военных кораблей в водах Соединенного Королевства на этой неделе.

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