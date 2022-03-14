Гольдштейн: В ЕАО постоянно следят за уровнем цен на товары первой необходимости

Ранее глава ЕАО Ростислав Гольдштейн провел совещание с руководителями торговых сетей в регионе. Они обсудили проблемы, касающиеся роста транспортных расходов и сроков постановки вагонов под загрузку, которые выросли до трех — четырех недель.