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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА показал 3-й комплект формы на сезон-2026/27 – черный с нанесением всех логотипов команды. Он посвящен 115-летию клуба

ЦСКА представил третью форму на текущий сезон. «⚡️ Представляем третий комплект формы ПФК ЦСКА от PRIMERA на сезон-2026/2027! Новая форма посвящена 115-летию великого армейского клуба ❤️ .

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