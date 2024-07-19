В Пензе на улице 8 Марта уберут полосы для общественного транспорта

В Пензе восстановят прежнюю схему дорожного движения на улице 8 Марта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, изменения затронут участок от монумента «Глобус» до торгово-развлекательного комплекса «Коллаж».
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