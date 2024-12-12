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Секрет Асада вышел наружу: Кого на самом деле выпустили из тюрем после переворота? Террористов оказалось меньшинство

Секрет Асада вышел наружу: Кого на самом деле выпустили из тюрем после переворота? Террористов оказалось меньшинство

Царьград kremlin.ru/Globallookpress Большой секрет Башара Асада вышел наружу. Кирилл Семёнов рассказал, кого на самом деле выпустили из тюрем в Сирии после переворота.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;....Например, были освобождены и те, кого задержали ещё во время первой фазы революции, в 2011-2012 годах, за то, что они участвовали в митингах, каким-то образом поддерживали оппозицию....&quot; ©  - то есть это они на бабло Запада устраивали &quot;арапскую весну&quot; ввергая свою страну в кровавую кашу...  А что, &quot;востоковед&quot; с Царьграда считает, что Асад должен был их в сраку целовать и срочно отпускать, что бы они опять шли отрабатывать бабло на митингах против его власти??! По моему &quot;Царьград&quot; переобулся в какую то конченную либерду - финансирование поменяли?? 😉
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