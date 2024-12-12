Секрет Асада вышел наружу: Кого на самом деле выпустили из тюрем после переворота? Террористов оказалось меньшинство

Sergiy Che

"....Например, были освобождены и те, кого задержали ещё во время первой фазы революции, в 2011-2012 годах, за то, что они участвовали в митингах, каким-то образом поддерживали оппозицию...." © - то есть это они на бабло Запада устраивали "арапскую весну" ввергая свою страну в кровавую кашу... А что, "востоковед" с Царьграда считает, что Асад должен был их в сраку целовать и срочно отпускать, что бы они опять шли отрабатывать бабло на митингах против его власти??! По моему "Царьград" переобулся в какую то конченную либерду - финансирование поменяли?? 😉