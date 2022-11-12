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Карлсон – 5-й игрок в истории «Вашингтона», набравший 600 очков

Джон Карлсон – 5-й игрок в истории «Вашингтона», набравший 600 очков. Защитник «Кэпиталс» ассистировал Сонни Милано в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:1).

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