ОСН: сало замедляет старение и профилактирует развитие рака

Сало долгое время считалось вредным продуктом, который не приносит никакой пользы организму. Однако сегодня это утверждение опровергается – в разумных пределах сало считается даже показанным беременным женщинам за счет большого количества необходимых организму витаминов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии