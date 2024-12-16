ОСН: сало замедляет старение и профилактирует развитие рака

Сало долгое время считалось вредным продуктом, который не приносит никакой пользы организму. Однако сегодня это утверждение опровергается – в разумных пределах сало считается даже показанным беременным женщинам за счет большого количества необходимых организму витаминов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.