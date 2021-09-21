«Вторая Гвинея» на берегах Днепра: как Запад относится к современной Украине

В Гвинее две недели назад 5 сентября произошел военный переворот. Президента Альфа Конде свергли вооруженные люди полковника Мамади Думбуя (по другим данным, подполковника), еще 5 лет назад бывшего всего лишь капралом французского Иностранного легиона, до того, как по приглашению свергнутого им президента он возглавил гвинейский спецназ (дурачок-Конде пригласил на свою голову!).