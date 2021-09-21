Под прицелом

37 293 подписчика

Свежие комментарии

  • Yvan
    Хохлы врут как дышат.«Отказ от диалога...
  • Николай Панкратов
    Меряются письками.О чем говорят одн...
  • Владимир Моргунов
    ТВОЕ МЕСТО, НА ДИВАНЕ. СИДИ НЕ УМНИЧАЙ. ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК ДАТЬ СТРЕКАЧА. ПЛАВАЛИ ЗНАЕМ !!Стрелков: Россия ...

«Вторая Гвинея» на берегах Днепра: как Запад относится к современной Украине

«Вторая Гвинея» на берегах Днепра: как Запад относится к современной Украине

В Гвинее две недели назад 5 сентября произошел военный переворот. Президента Альфа Конде свергли вооруженные люди полковника Мамади Думбуя (по другим данным, подполковника), еще 5 лет назад бывшего всего лишь капралом французского Иностранного легиона, до того, как по приглашению свергнутого им президента он возглавил гвинейский спецназ (дурачок-Конде пригласил на свою голову!).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх