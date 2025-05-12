Главные итоги 28 тура по футболу — претендентов на титул по-прежнему трое

Пусть шансы ЦСКА и микроскопичны, даже несмотря на победу над лидером. Армейцы остановили рвущийся к «золоту» «Краснодар», но ничего не могли поделать с «Зенитом», который пусть и с трудом, но одолел в Каспийске махачкалинское «Динамо»В воскресенье, 11 мая, свои матчи провели другие московские команды.
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