Главные итоги 28 тура по футболу — претендентов на титул по-прежнему трое

Пусть шансы ЦСКА и микроскопичны, даже несмотря на победу над лидером. Армейцы остановили рвущийся к «золоту» «Краснодар», но ничего не могли поделать с «Зенитом», который пусть и с трудом, но одолел в Каспийске махачкалинское «Динамо»В воскресенье, 11 мая, свои матчи провели другие московские команды.