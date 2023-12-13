О переходе от Античности к Средневековью

Всегда будет открытым вопрос о критериях хронологической границы поздней Античности, то есть какие события или деятельность каких личностей можно принять за этап или дату перехода от Античности к Средневековью.
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