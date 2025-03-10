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СК РФ возбудил дело по факту обстрела торгового центра в Курской области

СК РФ возбудил дело по факту обстрела торгового центра в Курской области

Уголовное дело по факту гибели людей в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра «Добрыня» в Курской области возбудил Следственный комитет России, 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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