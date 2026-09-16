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За рулем

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Новый кроссовер Mitsubishi из ОАЭ предлагают как альтернативу китайским моделям

Новый кроссовер Mitsubishi из ОАЭ предлагают как альтернативу китайским моделям

В России на классифайдах предлагают купить новый кроссовер Mitsubishi японской сборки. Речь идет о модели Eclipse Cross, которую по параллельному импорту привозят из ОАЭ.

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