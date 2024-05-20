Ракетная опасность в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о воздушной тревоге.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором сообщил, что в городе объявлена ракетная и авиационная опасность.