ИЗВЕСТИЯ iz

6 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария ВеселовскаяТомаш
    И Молдавии, госпожа Санду, нельзя ляпать , что виновата Россия! Ваш закадычный друг Зе вам помогает уничтожать Молдову!В МВД Молдавии за...
  • Валерий Ворожищев
    неужели в Государственной думе есть умные люди?В Госдуме предрек...
  • лина любимцева
    ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ!! С нациками нельзя договариваться!!!Новый президент Ч...

Военная полиция ВС РФ обезвредила взрывное устройство ВСУ в зоне СВО

Военная полиция ВС РФ обезвредила взрывное устройство ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие военной полиции вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе патрулирования освобожденных территорий в зоне спецоперации по защите Донбасса обнаружили самодельное взрывное устройство, оставленное диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх