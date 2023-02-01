Военная полиция ВС РФ обезвредила взрывное устройство ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие военной полиции вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе патрулирования освобожденных территорий в зоне спецоперации по защите Донбасса обнаружили самодельное взрывное устройство, оставленное диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Военнослужащие военной полиции вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе патрулирования освобожденных территорий в зоне спецоперации по защите Донбасса обнаружили самодельное взрывное устройство, оставленное диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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