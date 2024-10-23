Безопасность для Украины — не НАТО и не ядерное оружие

Накануне Зеленский представил свой широко распиаренный «мирный план», в котором рассматривается возможность «нестратегического неядерного сдерживания», как более выгодного варианта по сравнению с ядерным оружием.
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