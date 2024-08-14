Астана, Москва и Белгород возглавили рейтинг по числу киберугроз

Аналитики компании PRO32 изучили статистику киберугроз на платформе Windows за второй квартал 2024 года и зафиксировали смену лидера по количеству обнаруженных угроз — на смену Москве пришла Астана, где наблюдается настоящая эпидемия кибератак.
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