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Астана, Москва и Белгород возглавили рейтинг по числу киберугроз

Астана, Москва и Белгород возглавили рейтинг по числу киберугроз

Аналитики компании PRO32 изучили статистику киберугроз на платформе Windows за второй квартал 2024 года и зафиксировали смену лидера по количеству обнаруженных угроз — на смену Москве пришла Астана, где наблюдается настоящая эпидемия кибератак.

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