СССР-Россия
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СССР-Россия

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«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

Россия послала баксо-строительный синдикат МВФ вслед за санкциями. Буржуины знатно просчитались, наивно полагаясь на свои санкции.

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Комментарии
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вага карлито
Да лучше поздно чем никогда! Надеюсь и валютных спекулянтов прижмут не походя а реально и крепко!)) Они бабло из воздуха делают а мы   в своих карманах   свои доходы теряем!))
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12 час.
G
Gleb
Абсолютно согласен с вами, Анатолий
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7 час.
Валерий Ворожищев
Даже, если ставится этот вопрос, уже хорошо, дошло. А дальше, как это осуществить? А начинать нужно с СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Остальное придёт. Народ поймёт и ответит силой своего патриотического разума.
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4 час.

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