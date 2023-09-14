ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ: МИГРАНТЫ ОБЛОЖИЛИ РУССКИХ ДАНЬЮ ФОТО: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Мигранты, не знающие даже русского языка, буквально обложили наш народ данью.
Мигранты, не знающие даже русского языка, буквально обложили наш народ данью
Комментарии
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petrabramovichg
Может и охотников приглашать их поубавится.... Да ещё и права их надо защищать перед работодателем.... А то вдруг зарплату или налоги не доплатят, жильё там всяко с тараканами и т.д.
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6 мин.
petrabramovichg
Комплексные "гуманные" меры нужны - ой как "комплексные". Ну а коли провинился в чём...., или в тюрьму или в 24 часа на ...родину. И никаких диаспор, никакого криминала.... Равные права - так равные!
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4 мин.
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petrabramovichg
Я такое с 90-х предлагаю. Только вот не слышат меня власть имущие....
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3 мин.
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