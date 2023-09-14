Мигранты, не знающие даже русского языка, буквально обложили наш народ данью

petrabramovichg Может и охотников приглашать их поубавится.... Да ещё и права их надо защищать перед работодателем.... А то вдруг зарплату или налоги не доплатят, жильё там всяко с тараканами и т.д.

petrabramovichg Комплексные "гуманные" меры нужны - ой как "комплексные". Ну а коли провинился в чём...., или в тюрьму или в 24 часа на ...родину. И никаких диаспор, никакого криминала.... Равные права - так равные!