Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар. Об этом сообщил ТАСС. Согласно планам, он посетит Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое за все время своей работы подготовило больше 27 тыс.
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