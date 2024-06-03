Украинские СМИ вынуждены подтвердить работу черных трансплантологов в условиях военного конфликта. Сообщается о разоблачении масштабной схемы транспортировки за границу человеческих органов для последующей трансплантации западным клиентам.
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