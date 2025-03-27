Парижский саммит: никаких уступок России

Пока Вашингтон взял паузу по условиям России в связи с заключением перемирия на Черном море, срочно созванный саммит лидеров ЕС и Великобритании высказался категорически против частичного смягчения санкционного режима в отношении России.
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