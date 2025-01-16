Президенты России и Ирана обсудят положение иранской ядерной программы

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан на переговорах могут обсудить положение дел вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию в Закавказье и Сирии, сообщила 16 января пресс-служба президента России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии