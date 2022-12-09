РИА Новый день

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Кирикова
    Пригрозили-наказывать надоАмериканцам пригр...
  • Валентин Воробьев
    Честно говоря, обидно за Донецк. Это же уже Россия. А тут наших бьют! Почему мы допускаем это?Военкор Сладков: ...
  • Евгений Бут
    В чем она опасна? В том , что ВСУ обстреливают ее? Так решите вопрос с кураторами и все прекратиться!Гендиректор МАГАТ...

Проект становится популярным: в бутик ИМЕНА набрали уже второй поток уральских дизайнеров

Проект становится популярным: в бутик ИМЕНА набрали уже второй поток уральских дизайнеров

В бутик ИМЕНА в VEER Mall набрали второй поток местных дизайнеров: в число резидентов второго и третьего потока попали 40 начинающих предпринимателей и самозанятых производителей одежды и товаров для дома из Екатеринбурга и Свердловской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх