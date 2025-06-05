Астраханские и луганские депутаты обсудили вопросы поддержки предпринимательства

Комитет Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике и комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям провели в режиме видеоконференцсвязи совместное совещание.