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Орловские новости

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Автокредитование в России за девять месяцев выросло на 22%

Автокредитование в России за девять месяцев выросло на 22%

В сентябре доля программ поддержки автокредитования от производителей составила 85% от общего числа сделок с новыми машинами, число субсидированных сделок выросло на 23% к августу.

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