Немецкий политик ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

Вынужден был уйти в отставку из-за шалости на праздновании своего 50-летнего юбилея, в ходе которого он сделал и опубликовал в соцсети фото секс-куклы с нацистской символикой, немецкий политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС) Бюлент Бююкбайрам, об этом 9 ноября сообщает Reuters.