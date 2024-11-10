Немецкий политик ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

Вынужден был уйти в отставку из-за шалости на праздновании своего 50-летнего юбилея, в ходе которого он сделал и опубликовал в соцсети фото секс-куклы с нацистской символикой, немецкий политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС) Бюлент Бююкбайрам, об этом 9 ноября сообщает Reuters.
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