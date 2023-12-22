В России объяснили опасения ряда стран ЕС из-за возможного конфликта с Москвой

США запугивают европейские страны возможным конфликтом с Россией, таким образом склоняя их к подписанию новых соглашений в сфере обороны с Вашингтоном, объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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