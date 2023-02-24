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Освобождённые в ходе СВО земли боевик ВСУ признал российскими

Освобождённые в ходе СВО земли боевик ВСУ признал российскими

В сети появились новые кадры, снятые украинскими боевиками. На этот раз о процедуре минирования небольшого моста, который, по словам саперов, находится на территории России.

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