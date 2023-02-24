Освобождённые в ходе СВО земли боевик ВСУ признал российскими

В сети появились новые кадры, снятые украинскими боевиками. На этот раз о процедуре минирования небольшого моста, который, по словам саперов, находится на территории России.
Популярные статьи
- Неонацист и командир батальона полка “Азов”* Мудрак скончался в Киеве от проблем с сердцем
- В Артёмовске ликвидирован боевик ВСУ Созаньский, фотографировавшийся с ногой на груди погибшего российского морпеха
- “Занимайтесь своими проблемами”: Додон предостерёг Украину против действий в сторону Приднестровья
Свежие комментарии