Чили: По меньшей мере два человека были найдены мертвыми в автомобиле недалеко от пересечения улиц Дьес-де-Хулио и Сан-Франциско в Сантьяго в ночные часы по местному времени 31 июля после того, как четверо нападавших, ехавших на двух мотоциклах, открыли огонь по транспортному средству.
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