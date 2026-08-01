НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Чили: По меньшей мере два человека были найдены мертвыми в автомобиле недалеко от пересечения улиц...

Чили: По меньшей мере два человека были найдены мертвыми в автомобиле недалеко от пересечения улиц Дьес-де-Хулио и Сан-Франциско в Сантьяго в ночные часы по местному времени 31 июля после того, как четверо нападавших, ехавших на двух мотоциклах, открыли огонь по транспортному средству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии