Чили: По меньшей мере два человека были найдены мертвыми в автомобиле недалеко от пересечения улиц Дьес-де-Хулио и Сан-Франциско в Сантьяго в ночные часы по местному времени 31 июля после того, как четверо нападавших, ехавших на двух мотоциклах, открыли огонь по транспортному средству.