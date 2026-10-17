Экс-сотрудница прокуратуры Петрозаводска потеряла 660 тыс. рублей в Турции. После перелёта оказалось, что её евро заменили на однодолларовые банкноты.
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