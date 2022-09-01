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Концерт "Машины времени" отменили в Тбилиси

Концерт "Машины времени" отменили в Тбилиси

Музыкант Андрей Макаревич, покинувший России, осудивший спецоперацию на Украине и в Донбассе и отметившийся множеством нелицеприятных заявлений о своих соотечественниках, столкнулся с проблемами и за границей - как и многие его единомышленники .

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