Концерт "Машины времени" отменили в Тбилиси

Музыкант Андрей Макаревич, покинувший России, осудивший спецоперацию на Украине и в Донбассе и отметившийся множеством нелицеприятных заявлений о своих соотечественниках, столкнулся с проблемами и за границей - как и многие его единомышленники .
Музыкант Андрей Макаревич, покинувший России, осудивший спецоперацию на Украине и в Донбассе и отметившийся множеством нелицеприятных заявлений о своих соотечественниках, столкнулся с проблемами и за границей - как и многие его единомышленники .
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