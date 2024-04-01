Дипломат Гаврилов: Отношения РФ и НАТО хуже состояния холодной войны

Глава российской делегации на переговорах в австрийской столице по делам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов оценил нынешнее состояние отношений России и Североатлантического блока.
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