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Дипломат Гаврилов: Отношения РФ и НАТО хуже состояния холодной войны

Дипломат Гаврилов: Отношения РФ и НАТО хуже состояния холодной войны

Глава российской делегации на переговорах в австрийской столице по делам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов оценил нынешнее состояние отношений России и Североатлантического блока.

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