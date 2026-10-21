Почему в моду возвращаются яркие акценты и какие приемы в макияже уже выдают устаревший образ? higgsfield Еще недавно все стремились выглядеть максимально «чисто» и натурально: сияющая кожа, незаметный тон, аккуратные брови и макияж, который будто бы занял пять минут.