«МК»: В Грузии рассказали о ценах для российских путешественников в 2023 году

Возобновление прямого авиасообщения с Грузией вызвало ажиотаж среди российских туристов. Несмотря на достаточно высокие цены, путешественники из РФ все равно заинтересованы в отдыхе и туризме в Грузии, пишет автор «МК» Жанна Голубицкая.
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