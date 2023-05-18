«МК»: В Грузии рассказали о ценах для российских путешественников в 2023 году

Возобновление прямого авиасообщения с Грузией вызвало ажиотаж среди российских туристов. Несмотря на достаточно высокие цены, путешественники из РФ все равно заинтересованы в отдыхе и туризме в Грузии, пишет автор «МК» Жанна Голубицкая.