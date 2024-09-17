Попова: новых случаев оспы обезьян в России в этом году не зафиксировано

Контроль ведется достаточно плотный Новых случаев оспы обезьян в России в этом году не выявлено, при этом контроль ведется достаточно плотный, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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