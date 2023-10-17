ФАС может запретить "Яндекс.Такси" блокировать водителей и пассажиров

Известия/дмитрий Коротаев Сервису "Яндекс.Такси" могут запретить блокировку водителей и пассажиров. В Федеральной антимонопольной службе 17 октября прокомментировали первые результаты проверки, поводом которой стали жалобы граждан.
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