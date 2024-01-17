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Дороги Кубани за два дня унесли шокирующее количество жизней молодых людей

Дороги Кубани за два дня унесли шокирующее количество жизней молодых людей

В этот же период в крае произошло 6 наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 5 были травмированы.

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