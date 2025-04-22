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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Мальорку», в среду «Реал» сыграет в гостях у «Хетафе»

Во вторник «Барселона» примет «Мальорку». В среду «Реал» встретится в гостях с «Хетафе». В четверт «Атлетико» сыграет против «Райо Вальекано».

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