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Байден пообещал Киеву десятки тактических систем ПВО в ближайшие месяцы

Байден пообещал Киеву десятки тактических систем ПВО в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден на официальном открытии саммита НАТО во вторник, 9 июля, в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в ближайшие месяцы планируют передать Украине пять дополнительных стратегических, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны, – сообщают СМИ.

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