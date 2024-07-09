Байден пообещал Киеву десятки тактических систем ПВО в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден на официальном открытии саммита НАТО во вторник, 9 июля, в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в ближайшие месяцы планируют передать Украине пять дополнительных стратегических, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны, – сообщают СМИ.