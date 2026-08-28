«Тямай» позывнойлы икенче егетне җирлибез» - Фирдүс Тямаев туганын соңгы юлга озаткан

Кичә Фирдүс Тямаев туганының махсус хәрби операция зонасында һәлак булуын хәбәр иткән иде. Ранис Тямаевны бүген Нурлатта җирләгәннәр.
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