Richard Gere turns 77: Revisit 7 of the actor's starring roles

Golden Globe-winning actor Richard Gere celebrates his 77th birthday Monday. Here's a look back at 7 of his starring film and TV roles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым