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Richard Gere turns 77: Revisit 7 of the actor's starring roles

Richard Gere turns 77: Revisit 7 of the actor's starring roles

Golden Globe-winning actor Richard Gere celebrates his 77th birthday Monday. Here's a look back at 7 of his starring film and TV roles.

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