MASH: На улице Черняховского в Москве полыхают уже три дома

Пожар тушат с вертолетов, на месте работают более 130 пожарных , на месте минимум 10 скорых.На улице Черняховского в Москве полыхают уже три дома, пожар тушат с вертолетов, на месте работают более 130 пожарных, на месте минимум 10 скорых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии