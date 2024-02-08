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MASH: На улице Черняховского в Москве полыхают уже три дома

MASH: На улице Черняховского в Москве полыхают уже три дома

Пожар тушат с вертолетов, на месте работают более 130 пожарных , на месте минимум 10 скорых.На улице Черняховского в Москве полыхают уже три дома, пожар тушат с вертолетов, на месте работают более 130 пожарных, на месте минимум 10 скорых.

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