ГКНБ: в Киргизии задержан экстремист, готовивший теракт в одной из стран СНГ

В Киргизии задержан член террористической организации, планировавший теракт в одной из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
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