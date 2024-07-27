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ГКНБ: в Киргизии задержан экстремист, готовивший теракт в одной из стран СНГ

ГКНБ: в Киргизии задержан экстремист, готовивший теракт в одной из стран СНГ

В Киргизии задержан член террористической организации, планировавший теракт в одной из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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