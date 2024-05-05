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Зеленский объявлен в розыск. Какие-либо переговоры исключены: «только капитуляция и трибунал»

Зеленский объявлен в розыск. Какие-либо переговоры исключены: «только капитуляция и трибунал»

"Президент Украины" Владимир Зеленский объявлен в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Дааа, теперь зелебобику и зелень пиндостана не поможет! Убечь не сможет, его уже свои пасут, как только будет установлен гонорар, его сдадут моментально! И порох тоже готовься, все вы кровавые свиньи!!! И ваши подхрюкивание  пиндостану тщетно! Порошенко ты глумился над детьми, женщинами и стариками ЛДНР, которые прячутся от твоих сука подлая бамбежек по мирным жителям!!!! А теперь где будешь сам прятаться мразь вонючая, в какой щели или трещине??? Никакие тебе особняки и счета не помогут, гейропа вытрет тобою свою ...опу и выбросить тебя в корзину как использованную туалет.бумагу!!! Эти мрази уже приговорены к смерти, поэтому осталось только  их схватить!!!!
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