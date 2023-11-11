Украинец Никифоров рассказал, как попал в плен подразделению Арсаланова при переправе через Днепр

Пленный украинец Ярослав Никифоров рассказал, как попал в засаду подразделения «Днепр», которым командовал представленный министром обороны Сергеем Шойгу к государственной награде лейтенантом Золто Арсалановым.
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