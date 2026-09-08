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Свидетели истории: сфинксам помогут новые технологии

Свидетели истории: сфинксам помогут новые технологии

История Египетского моста и украшающих его сфинксов – значимая страница в летописи Петербурга. Первый мост, в декоре которого широко использовались мотивы Древнего Египта, обрушился в январе 1905 года в момент прохождения гвардейской кавалерийской части.

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