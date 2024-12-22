Администрация Орла проверила орловских маршрутчиков на работу ГЛОНАСС

Специалисты комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи города Орла совместно с «Организатором перевозок» Орловской области провели проверку работы ГЛОНАСС в общественном транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии