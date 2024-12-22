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Администрация Орла проверила орловских маршрутчиков на работу ГЛОНАСС

Администрация Орла проверила орловских маршрутчиков на работу ГЛОНАСС

Специалисты комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи города Орла совместно с «Организатором перевозок» Орловской области провели проверку работы ГЛОНАСС в общественном транспорте.

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