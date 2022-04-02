Бійці української територіальної оборони на околицях Києва. Березень 2022р. Експерти: «Це війна, а не церковна служба» Експерти, що зібралися 1 квітня в Атлантичній раді (Atlantic Council), обговорили хід військових дій в Україні, перспективу втрати Росією глобальної ініціативи та терміни укладання миру «Росія переміщає якісь свої сили в районі Києва і Чернігова, але зовсім не […] Сообщение Експерти: “Це війна, а не церковна служба” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.